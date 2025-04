Lega Sannio: aderisce Lorenzo Principe "impegno per rispondere alle esigenze dei territori"

Ancora un'adesione alla Lega sannita. Lorenzo Principe, già candidato alle comunali di Benevento e fondatore in passato del movimento politico locale CittadiniInComune, ha scelto di sposare il progetto di Matteo Salvini. "È una decisione maturata nel tempo legata alle ottime politiche di governo nazionali della Lega, al nuovo corso regionale e alla dinamicità del partito nel Sannio", spiega Principe che aggiunge: "La Lega è l'unico partito che risponde alle esigenze dei territori e l'impegno del leader-ministro Salvini per il recupero del gap infrastrutturale del Sannio è sotto gli occhi di tutti. Dalla Telesina all'alta velocità, dalla Diga di Campolattaro alla Fortorina, grazie all'impegno concreto della Lega e di Matteo Salvini la provincia di Benevento recupererà la sua centralità logistica e di sviluppo". Infine saluta e ringrazia, Lorenzo Principe, "il vice segretario federale Claudio Durigon vero trascinatore del partito nel Mezzogiorno, il segretario regionale Gianpiero Zinzi che sta contribuendo al nuovo protagonismo della Lega in Campania, l'amico responsabile regionale degli Enti Locali in Campania Luigi Barone che con il suo impegno, dinamismo e radicamento ha dato un nuovo impulso alla Lega delle aree interne e il segretario provinciale Luigi Bocchino che ha sempre mantenuto alta la bandiera della Lega nel Sannio".