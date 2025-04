Forum giovani Bucciano: giunta comunale ratifica eletti Il sindaco Matera: auguriamo un proficuo lavoro ai ragazzi

La Giunta comunale di Bucciano presieduta dal sindaco Pasquale Matera ha ratificato i membri componenti del locale Forum dei Giovani così come emersi ad esito dell'Assemblea sviluppatasi lo scorso 25 Febbraio. Coordinatore risulta essere, nel dettaglio, Domenico Esposito, vicecoordinatore Antonio Parente.

Nella Giunta del Forum, ancora, Matteo Maione, Elisabetta Maione e Vincenza Damiano. Il Forum dei giovani avrà dei locali dedicati per l'espletamento delle proprie attività all'interno della sede comunale.

"Auguriamo un proficuo lavoro ai ragazzi che si sono insediati e con i quali auspichiamo una collaborazione che sia fitta e costruttiva al fine di dare voce alle loro istanze".

Così spiega il sindaco Pasquale Matera.

Che prosegue "Da parte nostra c'è tutta la volontà e c'è tutto l'impegno a fare tesoro delle loro proposte e dei loro suggerimenti.

Ringrazio quanti hanno partecipato al voto, ringrazio quanti si sono offerti con la loro candidatura.

La gratitudine mia e quella di tutta la Giunta comunale, altresì, alla dottoressa Federica Lerro, che assolve al ruolo di Responsabile del procedimento per il supporto e il funzionamento del Forum". Contestualmente alla presa d'atto degli eletti, l'Esecutivo buccianese ha anche dato il proprio nulla osta ad un progetto, il primo, che è stato varato dai ragazzi del Forum quale primo step del loro programma. Si tratta di "Cine-connessi - Dalla cinepresa ai nostri occhi", percorso che si sostanzierà nella creazione, appunto, di un Cineforum inteso quale spazio di aggregazione e di dibattito su alcune tematiche sociali. Il tutto esaminato attraverso la proiezione di film tematici in occasione delle varie giornate di commemorazione istituite in diverse date dell'anno e che toccheranno climatiche di rilievo sociale con tanto di convegni a contorno.