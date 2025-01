Ladri in azione in un negozio a Benevento, danni e merce rubata Nel mirino attività commerciale al rione Mellusi specializzata nella vendita di articoli da regalo

L'inventario di ciò che hanno portato via è ancora in corso. Da una prima e ancora sommaria stima il valore della merce rubata ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Colpo dei ladri a Benevento. E' accaduto ai danni di un'attività commerciale, in via Salvatore Rosa, al rione Mellusi. Nel mirino un'attività commerciale specializzata nella vendita di articoli da regalo, bomboniere e arredamento.

Per entrare i malviventi hanno utilizzato una finestra posta in alto al piano terra del negozio. Un infisso che da su un cortile interno. Hanno sistemato delle pedane per raggiungere il lucernario. Poi con il pezzo di un'impalcatura hanno divelto e sradicato una grata posta a protezione della finestra. Dopo aver rotto il vetro i malviventi sono entrati all'interno ed hanno messo tutto a soqquadro portando via decine di articoli da bigiotteria (collane, braccialetti, orecchini ed altro) ed altra merce ora in via di quantificazione, oltre a numerosi articoli danneggiati e i pochi euro dal registratore di cassa.

Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Benevento e del Nucleo investigativo che hanno effettuato un lungo ed accurato sopralluogo ed effettuato i rilievi.