Furti in Valle Telesina. Denunce, sequestri e migliaia di persone controllate Il bilancio della Polizia di Stato in seguito ai numerosi colpi messi a segno

Miglia di persone controllate, cellulari sequestrati e persone denunciate per furto. Questo il bilancio dei controlli dell aPolizia di stato nelle ultime settimane in Valle Telesina dopo i numerosi furti registrati nella zona. Verifiche e rafforzamento dei controlli disposti dal questore dell aprovincia di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella.

Nel corso dei controlli, in seguito ai vari episodi di furto in abitazione perpetrati nella Valle Telesina, il personale del Commissariato di P.S. di Telese, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto dei reati in genere, ha provveduto a denunciare per furto in abitazione in concorso, relativamente ad episodi avvenuti nel comune di Solopaca un cittadino di nazionalità albanese al quale sono stati altresì sequestrati due telefoni cellulari utilizzati per comunicare con i complici durante i furti.

Per il medesimo tipo di reato, nel mese di gennaio, sono stati denunciati altri due cittadini, anch’essi di nazionalità albanese, per furti perpetrati nei comuni di Frasso Telesino e di Guardia Sanframondi.

In particolare, l’azione congiunta del Commissariato di Telese Terme e del Reparto Prevenzione Crimine Campania ha consentito, a partire dal mese di gennaio, di procedere ad una capillare azione di prevenzione attraverso il controllo di oltre 1.500 veicoli e la compiuta identificazione di circa 3.500 persone (di cui 400 aventi precedenti giudiziari e/o di polizia).

Sono state inoltre elevate diverse contestazioni ai sensi del Codice della Strada. In particolare è stata comminata una sanzione di Euro 5.100 ex art. 116 cc.15;17 C.d.S. per guida senza patente, in quanto mai conseguita con il relativo fermo amministrativo del veicolo. È stato inoltre sanzionato, ai sensi dell’art 193 c.2 C.d.S., un uomo trovato alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, disponendo il pagamento di Euro 866 e il contestuale sequestro amministrativo del veicolo utilizzato.

Inoltre, in attuazione delle novità previste dalle modifiche al C.d.S., nel mese di gennaio è stata elevata una sanzione ai sensi dell’art.173 C.d.S. ad un conducente sorpreso alla guida del veicolo mentre utilizzava il proprio telefono cellulare.