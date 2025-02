In auto attrezzi per aprire finestre e serrature, beccato dalla Finanza - FOTO L'uomo, di Arzano, fermato dai finanzieri di Solopaca a Melizzano

Lo hanno trovato in possesso di attrezzi, anche artigianali, per mettere a segno furti nelle abitazioni. Ad essere denunciato, un uomo di Arzano, in provincia di Napoli, fermato e controllato dai militari della Guardia di Finanza di Solopaca.

In particolare militari della Tenenza hanno notato un veicolo in una zona isolata del comune di Melizzano. Bloccato, il conducente del mezzo è stato identificato e a suo carico sono risultati numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona ed, in particolare, anche per furto in abitazione.

Durante la perquisizione, nel bagagliaio, i finanzieri hanno ritrovato e sequestrato vari arnesi atti all’effrazione, alla forzatura e all’apertura di serramenti, alcune chiavi utili per sbloccare i cancelli elettrici e abbigliamento atto al travisamento dell’identità della persona.

Tutto è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire serrature.

Sono in corso accertamenti in merito all’identificazione di eventuali altre persone che in concorso con l'indagato potrebbero aver progettato di compiere furti in abitazione.

L’attività di servizio costituisce ulteriore testimonianza del costante presidio esercitato dal Corpo sul territorio a tutela della legalità e volto a scongiurare il perpetrarsi di condotte fraudolente tra le quali, nell’ultimo periodo, soprattutto, i furti in abitazione.