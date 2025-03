Scavalca parapetto e si sporge pericolosamente, paura per una donna Pensionata messa in sicurezza dai vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato da passanti e carabinieri

Momenti di paura questa mattina al rione Ferrovia di Benevento per una donna che si è pericolosamente sporta dal balcone di un'abitazione al viale Principe di Napoli. A notare la pensionata sul bordo del ballatoio e aggrappata al parapetto, sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato una pattuglia dei carabinieri che fortunatamente in quel momento stava transitando nella zona. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno raggiunto con l'autoscala e messo in sicurezza la donna poi affidata alle cure del 118.