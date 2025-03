Benevento: 40enne sorpreso con hashish e marijuana La polizia in campo per controlli volti ad intensificare la sicurezza pubblica

Una persona denunciata per per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e un locale in cui è stata individiata la violazione della normativa di settore e della normativa antincendio.

E' l'esito del lavoro della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Benevento, coadiuvato dall’Unità Cinofila della Polizia Penitenziaria, che ha rinvenuto nella disponibilità di un 40enne del capoluogo sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish per un peso complessivo di 52 grammi circa, unitamente ad un bilancino elettronico di precisione e ad altro materiale verosimilmente adoperato per la coltivazione di stupefacenti.

All’esito degli accertamenti di rito si è proceduto a denunciare in stato libertà il possessore per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito dei medesimi servizi finalizzati ad intensificare la sicurezza pubblica, il personale della divisione PASI ha proceduto al controllo di 3 esercizi pubblici per uno dei quali ha riscontrato e contestato violazioni della normativa di settore e della normativa antincendio.