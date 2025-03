Raid dei ladri, abitazioni nel mirino: razziati oro, argento, orologi e monete Quattro i furti compiuti in via Frascio a Foglianise

Hanno colpito tra le 19.30 e le 21.30: è la fascia oraria nella quale i ladri hanno 'visitato' quattro abitazioni in via Frascio, a Foglianise. Nel mirino sono finite, in particolare, le case di una 77enne, una 74enne, un 38enne ed un 43enne.

Secondo una prima ricostruzione, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi sono penetrati all'interno ed hanno razziato oggetti d'oro, orologi, pezzi di argenteria, monete ed anche bigiotteria, dandosi poi alla fuga e facendo perdere le loro tracce.

Al rientro l'amarissima sorpresa per le vittime, costrette a fare i conti con i segni lasciati dal passaggio degli autori delle incursioni. Altro non hanno potuto che far scattare l'allarme e chiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno avviaato le indagini per risalire ai responsabili dei raid.