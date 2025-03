Scuola e legalità, carabinieri tra gli studenti di Circello e Colle Sannita Uso illegittimo delle armi, al bullismo, al cyberbullismo ed al rispetto del Codice della Strada

Nella scorsa settimana, a Circello e Colle Sannita, nell’ambito degli incontri dedicati alla promozione della cultura della legalità, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della Stazione di Colle Sannita hanno fatto visita a studenti e docenti della scuola secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo Statale.

Accolti con entusiasmo dalla comunità scolastica guidata dalla Professoressa Rosa Tangredi, il Comandante della Compagnia, capitano Gaetano Ragano ed il Comandante della Stazione, Luogotenente Loreno Lonardi, hanno intavolato uno stimolante dialogo con i giovani sui più disparati temi correlati alla legalità, approfondendo le tematiche relative alla detenzione ed all’uso illegittimo delle armi, al bullismo, al cyberbullismo ed al rispetto del Codice della Strada, illustrando le numerose attività svolte ogni giorno dai Carabinieri in tutti i settori della vita civile, nei piccoli paesi di provincia e nelle grandi città, in Italia ed all’estero.

Alle tante curiosità dei discenti, che hanno fatto molte domande, sono state date altrettante risposte semplici e precise, che hanno destato un interesse ancor maggiore per l’ aspetto social dell’Arma dei Carabinieri, presente in internet con il proprio sito istituzionale e con suoi profili nei più diffusi social network. Il comando provinciale dei Carabinieri di Benevento è presente con propri qualificati rappresentanti in ogni favorevole occasione d’incontro con la scuola per diffondere quanto più possibile la cultura della legalità nei giovani.