Indagine antidroga: in tre a giudizio, no a patteggiamento e messa alla prova Benevento. Processo a luglio. Le due richieste avanzate da altri tre imputati

Rinviate a giudizio dal gup Roberto Nuzzo tre delle sei persone di Benevento e San Giorghio del Sannio coinvolte in una indagine antidroga. Dovranno affrontare il processo, che partirà il 7 luglio, Ivan Lamparelli, 35 anni, Mario Schettini, 26 anni, Paolo Nizza, 34 anni, difesi dagli avvocati Nazzareno Fiorenza, Luca Russo, Nicola Covino e Fabio Ficedolo, mentre sarà un altro giudice, il cui nome sarà comunicato il 17 marzo, a decidere sulla posizione di Marco Chiariello, 26 anni, Martina Perifano, 25 anni, Manuela Perifano, 24 anni.

Il dottore Nuzzo ha infatti respinto le richieste di patteggiamento ad 1 anno, da convertire in lavori di pubblica utilità, per Chiariello, e di messa alla prova per le due Perifano, non ritenendo sussistente la lieve entità dei fatti che gli avvocati Massimiliano Cornacchione e Vincenzo Sguera avevano invece evocato nelle due istanze.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti una serie di episodi di presunta cessione, nel 2020, di hashish, marijuana, crack e cocaina.