Alloggio occupato abusivamente, scatta il sequestro dell'immobile Benevento. Rione Libertà, il decreto eseguito dalla polizia municipale

Hanno sequestrato l'appartamanto, eseguendo un decreto adottato dal gip Pietro VInetti, su richiesta del pm Giulio Barbato,a carico di una 29enne di Benevento, coinvolta in una indagine su un fenomeno ancora presente, purtroppo, nella nostra città: l'occupazione abusiva di alloggi pubblici. Come quello al rione Libertà oggetto del provvedimento cautelare, che lo scorso anno era, appunto, stato occupato dalla donna, madre di figli minori.

La polizia muncipale l'aveva rinvenuta in quell'abitazione che la sera preceedente era stato bersaglio di una incursione non riuscita che avevva reso necessaria l'apposizione di sigilli che il girorno dopo erano saltati. A distanza di mesi il sequestro per la 29enne, difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo.