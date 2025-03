Nessun sequestro per la macelleria in centro ad Arpaise Il provvedimento dalla Forestale ha interessato un'altra attività del territorio

In merito all'articolo pubblicato di un sequestro di una macelleria di Arpaise, si precisa che non si tratta della macelleria nel centro del paese, regolarmente aperta, ma di altra attività commerciale del territorio.

Va inoltre ricordato che i controlli sono stati effettuati dai Carabinieri forestali di Montesarchio, che successivamente ne hanno dato notizia alla stampa attraverso un comunicato. L'attività in questione, dunque, non ha interessato l'attività commerciale di Arpaise 'capoluogo'.

Il sequestro era scattato per un'attività commerciale dove gli specialisti del Nucleo forestale e dell'Asl avevano riscontrato una serie di difformità rispetto alle attuali normative.