Controlli della Polizia nei B&B, quattro denunce e irregolarità Utilizzo vietato delle cassettine blindate per le chiavi e strutture senza autorizzazione

La squadra amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento ha effettuato una serie di verifiche in diversi "Bed & Breakfast" e sono emerse numerose irregolarità.

Nello specifico, spiegano dalla questura di Benevento, sono stati rilevati “comportamenti contrari alla normativa in materia di sicurezza e alla corretta registrazione degli ospiti, con violazioni gravi relative all'articolo 109 del TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che impone l'obbligo di registrazione degli ospiti per garantire la sicurezza pubblica e, in questo particolare periodo storico, anche la sicurezza nazionale”.

I poliziotti hanno accertato l'utilizzo delle cosiddette keyboxes per le quali il Viminale, con una recente circolare del Ministro dell'Interno Piantedosi, ha ribadito il divieto di utilizzo atteso che non garantisce la corretta identificazione degli ospiti.

A seguito degli accertamenti, sono stati denunciati quattro titolari di strutture ricettive per la mancata registrazione degli ospiti e per la gestione non conforme alle disposizioni di legge relative alla sicurezza e al controllo degli accessi.

Alcune strutture erano completamente illegali (prive di autorizzazione da parte del Comune), altre non avevano esposto il titolo autorizzatorio e le tabelle dei prezzi aggiornate, in altri casi ancora, non era rispettato l’obbligo di residenza del titolare.

Alcuni B & B avevano delle evidenti carenze igienico – sanitarie, altri avevano un numero di posti letto superiore a quello autorizzato. Per quattro titolari è scattata la denuncia penale.

Già 11 le sanzioni amministrative contestate per varie irregolarità quali mancata esposizione tabella della SCIA, mancata esposizione tabella delle tariffe, mancato rispetto della capacità ricettiva, esercizio abusivo di attività priva di autorizzazione, per un importo di oltre 5.000 euro di multa. Inoltre si attendono gli ulteriori provvedimenti del SUAP di Benevento di revoca o sospensione delle licenze.

Il lavoro della Polizia di Stato, proseguirà con ulteriori verifiche, al fine di garantire la legalità e la sicurezza nelle strutture ricettive, tutelando la qualità dei servizi offerti ai turisti e assicurando il rispetto delle normative vigenti.