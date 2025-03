C'ho messo una salsiccia e una tracchiulella... Sei davvero una carogna Benevento. Pensieri in libertà

Vabbe, ma tu fumavi il sigaro. E' la risposta ascoltata più frequentemente da quando, e siamo ormai a 3 mesi, ho smesso di tirare quella delizia che porta il nome di Antico toscano. Mi piaceva stringerlo tra le dita, tenerlo tra le labbra, senza aspirarlo. Perchè un sigaro non si aspira, a differenza di una sigaretta e di ciò che contiene: non solo tabacco.

Ecco perchè una 'bionda', invadendo i polmoni e l'apparato respiratorio con il suo fumo- è questo il piacere che prova il fumatore- è decisamente più pericolosa del sigaro. Che, da parte sua, riserva però un bel po' di insidie e rischi per il cavo orale e le sue mucose, oltre che per le stesse labbra.

Tutto ciò per ribadire una banalità: è meglio rinunciare a quella bellissima abitudine, indipendentemente dalla cicca che si usa. Una rinuncia che nel mio caso è valsa purtroppo un aumento di peso. Una lotta, quella contro la bilancia, che mi vede da sempre impegnato. Non è facile resistere alle tentazioni della tavola, anche se solo semplicemente evocate.

Mi è capitato questa mattina, ho incrociato un amico che non vedevo da un pezzo. Eravamo entrambi usciti per fare spesa, lui mi ha raccontato che, coltivando la passione per le cucina, aveva preparato già un ragù da leccarsi i baffi. Ha scrollato il cellulare fino a quando ha trovato la foto con la quale aveva immortalato la delizia in una pentola.

Me l'ha mostrata, c'ho messo anche una salsiccia ed una tracchiulella di maiale, mi ha detto, visibilmente orgoglioso. Ha ingrandito l'immagine, ammetto di aver vergognosamente deglutito, le mie papille gustative sono impazzite nel momento in cui ha pronunciato quelle parole.

Ho cercato subito di cambiare argomento: che domenica, ragazzi miei. Speriamo che a casa non abbiano esagerato, anche mangiare troppo può diventare micidiale come una sigaretta o un sigaro. Antico toscano mon amour. E tu, caro amico, metti da parte quel telefonino, che qui c'è gente che maledice il destino: perchè,a differenza di tantissimi, pago pesantemente dazio anche se bevo un bicchiere di acqua?