Fatebenefratelli, una dottoressa ripresa mentre era in bagno e si svestiva Benevento. Slitta l'udienza per un (ex) cardiologo ospedale e un viceprocuratore onorario

a cura di

Enzo Spiezia

lunedì 24 marzo 2025 alle 12:01



Indagine sulle molestie ai danni di alcune pazienti durante le visite, i due imputati hanno chiesto il rito abbreviato condizionato