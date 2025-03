Deve scontare 3 anni, arrestato avvocato di cui si erano perse le tracce Individuato a Telese Terme dai carabinieri, ora è in carcere

Di lui si erano perse le tracce da oltre un anno, al punto da essere dichiarato latitante. Una condizione alla quale hanno messo fine i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Telese, che lo hanno individuato ed arrestato. Aveva scelto la cittadina termale, che già conosceva, e dove era rientrato dopo essere rimasto per un periodo all'estero, un ex avvocato della provincia di Napoli che deve scontare una condanna a 3 anni per truffa ed autoriciclaggio.

L'uomo è stato rintracciato in un'abitazione del centro che occupava con una donna. Sequestrata la somma di poco meno di 20mila euro, per la donna l'ipotesi di reato di procurata inosservanza di pena, mentre per il professionista si sono aperte le porte del carcere.