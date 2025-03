Tre parcheggiatori abusivi denunciati da Polizia e Municipale Controlli interforze tra piazza Risorgimento, via Delcogliano e via Episcopio

Servizio interforze predisposto dalla Questura e dal Comando di Polizia municipale di Benevento con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in aree sensibili della città.

Questa mattina sono stati sanzionati in tre, tutti residenti in città, individuati nel centro del capoluogo tra piazza Risorgimento, via Delcogliano e via Episcopio.

Nei confronti di tutti i controllati si è proceduto anche all’adozione dell’ordine di allontanamento come previsto dall’ordinanza prefettizia.

Uno dei tre era già destinatario del provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane (D.Ac.Ur), con il quale il Questore gli aveva vietato di stazionare proprio nei luoghi dove era stato individuato ad esercitare illecitamente l’attività di parcheggiatore, motivo per il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria oltre che sanzionato ai sensi del codice della strada.