Farmaci per pratiche di doping o come anabolizzanti, denunciato un commerciante Benevento. Intervento dei carabinieri della Compagnia

Ricettazione e utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento hanno denunciato un 47enne che gestisce un’attività di commercio al dettaglio di vitamine e integratori per lo sport a Benevento.

I militari hanno trovato all’interno del negozio e nelle pertinenze dello stesso, sia farmaci vietati al commercio in Italia, sia medicinali sprovvisti di prescrizione medica e dei quali il commerciante non ha saputo giustificare la provenienza. I farmaci rinvenuti, considerati potenzialmente utilizzabili per pratiche di doping o come anabolizzanti, sono stati immediatamente posti sotto sequestro.

Una successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha, inoltre, consentito di trovare 1,5 grammi di hashish, per questo il 47enne è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.