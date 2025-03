Sparisce per ore, si teme il peggio: ritrovata in un'auto lungo strada sterrata Benevento. Protagonista un'anziana della città, era tra Pesco e Pago Veiano

L'hanno ritrovata in una Fiat 600 ferma lungo una strada sterrata tra Pesco Sannita e Pago Veiano. Era comprensibilmente impaurita l'anziana di Benevento che per alcune ore ha fatto temere il peggio. Come fosse arrivata da quelle parti, resta da stabilire, di certo c'è che aveva perso l'orientamento e non era più riuscita a tornare indietro, né a fornire indicazioni, pur avendo un telefonino, su dove si trovasse.

A far tirare un sospiro di sollievo sono stati i volontari del Nucleo Protezione Civile-Osservatorio Sismico " Luigi Palmieri", che avevano ricevuto una segnalazione da una persona che, transitando nwlla zona, aveva notato la macchina.

Sono stati loro a raccontare la vicenda, per la quale erano stati allertati vigili del fuoco, supportati anche da un elicottero, e carabinieri, e a rassicurare una nipote della donna, che ha potuto riabbracciarla a Pesco Sannita, dove, dopo essere stata soccorsa e rifocillata, la poverima era stata condotta. Una storia per fortuna a lieto fine.