Si spacciano per operatori Asl e derubano anziano: arrestati un uomo e due donne Benevento. Operazione della Mobile: in carcere un 33enne, ai domiciliari una 45enne e una 25enne

Si sarebbero spacciati per operatori sanitari in grado di assicurare più prestazioni, ed in questo modo sarebbero riusciti a derubarlo. Ma non sono andati lontano, perchè la Squadra mobile li ha rintracciati ed arrestati. In carcere è finito Stefano F., 33 anni, mentre sono state sottoposte ai domiciliari Teresa A., 45 anni, e Annamaria C., 25 anni,. tutti di Benevento.

Tutto è accaduto alla contrada Epitaffio: secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero messo nel mirino un anziano. Si sarebbero presentati presso la sua abitazione, qualficandosi come medici e fisioterapisti Asl, e, approfittando di un suo moemnto di disattenzione, gli avrebbero sottratto la somma contante di 1500 euro e si sarebbero allontanati a bordo di un'auto.

Il malcapitato si è accorto di ciò che gli era capitato ed ha dato l'allarme alla polizia, consentendo agli agenti della Mobile di fermare la macchina al rione Libertà, rinvenendo all'interno della stessa due mazze da baseball, un'ascia ed una telecamera. Recuperatai i soldi, consegnati al malcapitato.

Le due donne sono difese dall'avvocato Antonio Leone, il 33enne dall'avvocato Fabio Ficedolo.