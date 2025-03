MInaccia una avvocatessa: "Sei l'amante di mio marito, ci vai a letto..." A giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria C. V. una 39enne, la parte offesa è di Telese

E' stata rinviata a giudizio per stalking ai danni di una avvocatessa di Telese Terme. E' l'accusa per la quale dall'11 luglio una 39enne dovrà affrontare il processo dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Difesa dall'avvocato Ettore Marcarelli, è stata chiamata in causa da una indagine su fatti che si sarebbero verificati tra Telese e Santa Maria Capua Vetere dal maggio 2023, dei quali avrebbe fatto le spese una professionista, assistita dall'avvocato Pierluigi Grassi.

Ritenendola l'amante del marito, l'imputata l'avrebbe ripetutamente contattata e minacciata, riservandole le seguenti frasi: “Ti s... a mio marito e non sai chi sono, tu non ti avvicinerai mai più perchè ci sto sempre dietro”. In una occasione si sarebbe presentata dinanzi all'abitazione della parte offesa e l'avrebbe pesantemente offesa: “Lascia stare i mariti delle altre”, in unialtra, dopo averla notata in auto, avrebbe invertito il senso di marcia e con la sua macchina avrebbe invaso la carreggiata opposta.

Infine, avrebbe pubblicato su fb un post di contenuto ingiurioso, con il quale avrebbe anche annunciato la fine della relazione: “Volevo fare i complimenti all'amante del mio ex, è riuscita a distruggere la mia famiglia e a tenerdi la sua”.