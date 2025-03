Con un congegno ruba soldi dalle slot, arrestato un salernitano Controlli dei carabinieri in Valle Caudina

Contrasto dei furti, dello spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché al controllo della circolazione stradale al centro di una serie di verifiche effettuati dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio nel territorio di competenza e in particolare a Montesarchio, Foglianise, Ceppaloni, Airola e Sant’Agata De Goti.

Cento le persone controllate al pari di 130 veicoli con il ritiro di una patente e di una carta di circolazione, nonché al fermo amministrativo di un veicolo.

Un 54enne del salernitano è stato sorpreso mentre trafugava del denaro da alcune slot machines a Montesarchio utilizzando un congegno artigianale che gli permetteva di generare credito utilizzando sempre la stessa moneta da due euro che, anziché cadere all’interno del vano porta monete, fuoriusciva dalla macchina e veniva di volta in volta riutilizzata dall’uomo, permettendogli così di incassare, in modo fraudolento, oltre 400 euro. Gravemente indiziato per il reato di furto, è stato condotto presso gli Uffici di via Napoli, tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Per un uomo di San Leucio del Sannio è invece scattata la denuncia per il porto ingiustificato di un coltello da cucina della lunghezza di circa 30 centimetri, mentre un nigeriano è stato denunciato per aver declinato delle false generalità ai militari.

Infine, 7 persone residenti in diversi comuni della giurisdizione, sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento quali assuntori di sostanze stupefacenti.