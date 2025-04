Morta a 25 anni dopo intervento al cuore, domani l'autopsia. Indagato un medico Benevento. Deceduta al San Pio, la vittima era stata operata in una clinica irpina

Sarà affidato domani pomeriggio dal pm Chiara Maria Marcaccio al medico legale Emilio D'Oro l'incarico dell'autopsia della 25ene della provincia di Napoli morta martedì al San Pio – come anticipato da Ottopagine -, dove da alcune ore era stata trasportata in gravi condizioni.

Il dottore D'Oro si avvarrà del cardiochirurgo Gabriele Iannelli e dell'anatomopatologo Noè De Stefano per un esame - sarà eseguito dopo l'udienza in Procura -che dovrà individuare le cause del decesso e se esistano presunte negligenze.

Un appuntamento in vista del quale sono state 'avvisate', per consentire loro la nomina di un consulente, le parti interessate: i familiari della vittima e l'unico indagato, un medico della clinica irpina nella quale la donna era stata operata al cuore. Era poi stata trasferita presso la clinica Maugeri di Telese Terme, dove avrebbe dovuto seguire un ciclo di terapie riabilitative, poi, quando la situazione era precipitata, trasportata d'urgenza all'ospedale di Benevento.

Ricoverata in rianimazione, l'esistenza della 25enne si era infine fermata per sempre, gettando nel dolore quanti le volevano bene. La denuncia aveva innescato l'avvio di una inchiesta affidata alla Squadra mobile, che aveva acquisito le cartelle cliniche.