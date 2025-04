Lo denuncia, lui le telefona in Questura e la minaccia in viva voce: ti ammazzo Benevento. Arrestato dalla Mobile l'ex compagno della donna: è ai domiciliari

Era in Questura, lo stava denunciando quando ha ricevuto l'ennesima telefonata. “Ti ammazzo...”, le avrebbe gridato lui, a sua insaputa ascoltato anche dagli agenti. Parole che sono costate l'arresto ad un 41enne di Benevento, fermato dalla Squadra mobile. I fatti, secondo una prima ricostruzione.

Nel mirino i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti dell'ex compagna, che per questo aveva deciso di rivolgersi alla polizia. I due si erano lasciati un paio di giorni fa, la donna ha raggiunto gli uffici di via De Caro per raccontare, anche con il supporto di alcuni messaggi whatsapp, ciò che stava subendo.

La situazione è precipitata quando il 41enne l'ha chiamata. Lei ha risposto, le frasi minacciose dell'uomo sono state irradiate in viva voce dinanzi ai poliziotti, che lo hanno poi rintracciato ed arrestato.

Su disposizione del pm Giulio Barbato, l'indagato, difeso dall'avvocato Viviana Olivieri, è stato sottoposto ai domiciliari.