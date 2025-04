Maxi incendio in un’azienda agricola: morti 60 agnelli e bovini - FOTO È accaduto ad Airola. Sul posto al lavoro più squadre dei vigili del fuoco

E' pesante il bilancio di un maxi incendio divampato questo pomeriggio in un'azienda agricola nel comune di Airola, che ha interessato alcuni capannoni destinati all'allevamento e per l'azienda agricola.

Nonostante il pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco di Benevento e Bonea, nel rogo sono morti circa 60 agnellini ed alcuni bovini. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altre strutture vicine.

AGGIORNAMENTO

Il fuoco ha interessato uno dei tre capannoni sotto il quale erano sistemati decine di rotoloni di paglia e fieno. Salvi gli animali in una stalla che sono stati fatti uscire immediatamente dai proprietari e dai soccorritori. Bestiame messo in salvo in un terreno adiacente. Nonostante gli sforzi dei proprietari e dei vigili del fuoco, purtroppo non ce l'hanno fatta gli ovini e i bovini presenti in un'altra area dell'azienda.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Airola che hanno effettuato un sopralluogo con i vigili del fuoco.