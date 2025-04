Offende, denigra e molesta con 6 video l'avvocatessa che assiste l'ex compagna Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio di un 45enne per le condotte ai danni della professionista

La palla è ora nelle mani del gup Salvatore Perrotta, che dovrà decidere se spedire a giudizio, come ha chiesto il pm Olimpia Anzalone, o dichiarare il non luogo a procedere nei confronti di un 45enne di Roma, imputato di stalking e diffamazione ai danni di una avvocatessa di Benevento, legale della ex compagna nel procedimento civile per l'affidamento di una figlia.

Le indagini

I fatti vanno da agosto a dicembre 2020 e sono finiti al centro di una inchiesta della polizia: secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 45enne, difeso dall'avvocato Ilaria Parlato, avrebbe pubblicato sulla pagina facebook di una Fondazione, accessibile a tutti, sei video di contenuto offensivo, provocatorio, sessista, denigratorio ed allusivo nei confronti della professionista, parte civile con l'avvocato Marcello D'Auria.

Un comportamento che aveva indotto l'avvocatessa a rinunciare al mandato difensivo e a denunciare il trattamento che le era stato riservato. Questa mattina l'udienza preliminare, attesa la pronuncia del giudice.