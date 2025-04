Gli sequestrano la droga, si scaglia contro i carabinieri: arrestato Benevento. Ai domiciliari un 42enne di Campoli Monte Taburno

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato per le quali è stato arrestato Carmine Giuseppe C., 42 anni, di Campoli del Monte Taburno, fermato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione sarebbe stata sequestrata una quantità di droga, poi l'uomo si sarebbe scagliato contro i militaari. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.