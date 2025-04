Domani a Castelvenere i funerali della bimba di 4 anni morta nel Napoletano La piccola era residente ufficialmente nel centro della Valle Telesina

Si celebreranno domani pomeriggio alle 16 nella parrocchia di San Nicola di Castelvenere, in provincia di Benevento, i funerali di Alessandra, la bambina di 4 anni morta in circostanze ancora da chiarire in un'abitazione di Tufino, in provincia di Napoli, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno, dopo una caduta da una scala a chiocciola.

Lo rende noto Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere, dove la bimba risiedeva ufficialmente. Sulle cause, non del tutto chiare, della morte di Alessandra indaga la Procura di Nola. Due zii della bambina sono stati iscritti nel registro degli indagati. Si tratta dei coniugi, presso cui la piccola era stata collocata dai servizi sociali.

Come si ricorderà la bambina era morta la sera del 13 dicembre scorso in seguito alle gravi ferite probabilmente provocate da una caduta accidentale.