Scontro tra una Fiat Punto e Bmw serie 1: due persone in ospedale Incidente stradale la scorsa notte ad Airola

E' servito l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea per estrarre uno dei feriti dalle auto coinvolte nell'incidente stradale avvenuto questa notte in via Lavatoio ad Airola.

A scontrarsi una BMW serie 1 è una Fiat grande punto condotte da due giovani della Valle Caudina. Violento l'impatto tra i veicoli.

scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I vigili hanno estratto il conducente della BMW e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Entrambi i feriti sono stati trasferiti al San Pio di Benevento.