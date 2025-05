Si finge finanziere: prenota vacanza, paga e poi vuole indietro soldi 'ripuliti' Benevento. Un 48enne nel mirino della Procura di Bari. Parte offesa titolare di b&b a Monopoli

Avrebbe cercato di confondere le acque su alcune somme di denaro, prenotando una vacanza e, poi, provando a farsi ridare indietro i soldi. Comportamenti per i quali un 47enne di Benevento è finito nel mirino di una inchiesta, ora conclusa, della Procura di Bari che gli ha contestato le ipotesi di reato di sostituzione di persona, usurpazioni di funzioni pubbliche e tentata estorsione.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, l'uomo è stato chiamato in causa per fatti che si sarebbero verificati tra il 29 gennaio ed il 4 febbraio scorsi: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, con l'obiettivo di spostare su conti diversi dal suo alcuni importi, definiti di dubbia provenienza, derivanti dall'incasso del reddito di inclusione, probabilmente percepito in modo illegittimo, avrebbe contattato telefonicamente, avvalendosi di utenze intestate fittiziamente a cittadini stranieri,il titolare di un bed & breakfast a Monopoli, in provincia di Bari.

I fatti contestati

Spacciandosi per un maresciallo della guardia di finanza in servizio a Roma, avrebbe prenotato un soggiorno nella struttura tra il 15 ed il 25 febbraio, versando in tre tranche circa 1700 euro.

Le sorprese erano arrivate il 4 febbraio, quando il 47enne, con un pretesto, aveva chiesto di annullare la prenotazione e di riavere il denaro attraverso un bonifico su un conto corrente diverso da quello collegato alla carta con la quale aveva effettuato il pagamento. Aveva però ottenuto un rifiuto, al quale, sostiene il Pm, avrebbe replicato minacciando una ispezione delle fiamme gialle nel b&b, il cui proprietario aveva denunciato quanto gli sarebbe capitato.

L'indagato ha adesso venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato e produrre memorie difensive, poi la Procura procederà all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.