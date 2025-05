Vigli del fuoco, in pensione il caporeparto Mario Frangiosa Dopo oltre 30 anni di servizio il meritato riposo lavorativo

Entrato nel Corpo nazionale dei Vigili dle Fuoco nel novembre del 1993, il primo maggio è andato in pensione il caporeparto Mario Frangiosa, in servizio presso il comando provinciale di Benevento. L'ultimo cartellino in uscita timbrato che ha sancito l'ultimo atto prima della meritata pensione e il saluto di colleghi ed amici in servizio a Benevento e nei distaccamenti della provincia.

Dopo il corso di formazione la prima assegnazione per Mario fu Siena, nel 1997 il trasferimento ad Avellino e dopo due anni presso il comando provinciale di Benevento. Nel 2014 il corso di formazione e la promozione a caposquadra del Corpo con assegnazione a Salerno, poi nuovamente ad Avellino e Benevento dove nel 2024 ha assunto la qualifica di caporeparto.

Mario Frangiosa, un vigili del fuoco ben voluto da tutti durante la sua esperienza lavorativa grazie alle doti umane e professionali che lo hanno sempre caratterizzato sia durante gli interventi di routine che per quelli nei luoghi colpiti da calamità in tutta Italia. A lui un ringraziamento speciale dai colleghi e dal comandante provinciale, l'ingegnere Mario Bellizzi.