Vuole immatricolare Range Rover ricercato, accusato di riciclaggio: assolto Benevento. Sentenza: non ha commesso il fatto. 2) Acqua minerale esposta al sole, sequestro

Era accusato di tentato riciclaggio, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto, così come chiesto dalla difesa e anche dal Pm.

E' la sentenza del Tribunale per Luciano Guida, 51 anni, di Pietradefusi, al quale l'imputazione era stata contestata per un episodio risalente al 2018. Quando l'uomo, difeso dall'avvocato Mario Cecere, avrebbe affidato al titolare di un'agenzia pratiche auto l'incarico per acquisire i dati tecnici di un Range Rover da immatricolare successivamente.

Un compito non portato a termine perchè, nel corso di un controllo della banca dati, era emerso che il veicolo, con un telaio di origini spagnole, era ricercato per un sequestro disposto in una indagine dall'autorità giudiziaria iberica.

TELESE: SEQUESTRATE 4000 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE ESPOSTE AL SOLE

Circa 4mila bottiglie di acque minerale sono state sequestrate dai carabinieri forestali di Telese Terme in un supermercato della cittadina termale. Le bottliglie, ritenute in evidente cattivo stato di conservazione, erano stoccate su un piazzale esterno,esposte alle intemperie e, soprattutto, al sole. Denunciato il titolare

dell’esercizio per la vioazioen della norma che regola le modalità di produzione ma anche di conservazione e stoccaggio dei prodotti destinati al consumo.