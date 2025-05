Autoarticolato contro guardrail sulla Statale Telesina: danni e paura - FOTO Per fortuna hanno retto i paletti da poco cambiati durante i lavori e la barriera

Per fortuna il guardrail ha fatto il suo 'dovere' ed ha retto l'urto nonostante il peso del camion. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente dell'autoarticolato che nel primo pomeriggio, dopo aver perso il controllo del mezzo pesante per cause ora in corso di accertamento è finito contro le barriere da pochi mesi installati lungo il viadotto Pantano, sulla Statale Telesina, nel tratto interessato dai lavori da parte dell'Anas.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 di San Salvatore Telesino, la polizia stradale e la polizia locale in ausilio per la viabilità.

Il mezzo pesante è finito sulla corsia opposta fino a impattare contro il guardrail. Per fortuna nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. A causa dell'urto i paletti ancorati ai nuovi cordoli del ponte hanno retto impedendo che l'autoarticolato potesse finire di sotto.

Inevitabile le code lungo la trafficata arteria. Ora saranno i rilievi dell aPolstrada a dover chiarire la dinamica dell'accaduto.