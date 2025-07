La più grande ha 9 anni, l'ultima 5 mesi: cinque bambine senza il loro papà Eseguita l'autopsia del 39enne di Ceppaloni morto lungo l'A1. I funerali, probabilmente, domani

Prima l'autopsia, eseguita dal medico legale Paolo Palermo su incarico del pm di Santa Maria Capua Vetere, Cozzolino, ora il dissequestro della salma, che potrà dunque tornare a Ceppaloni. Dove tutti attendono di dare l'ultimo saluto – probabile che i funerali vengano celebrati domani pomeriggio a Tufara- ad Antonino De Stefano, 39 anni compiuti a febbraio, l'operaio morto lunedì pomeriggio in un incidente accaduto lungo l'A1, tra Capua e Caserta nord. Una tragedia che ha lasciato senza il papà le cinque figlie – la più grande ha 9 anni, l'ultima 5 mesi- che l'uomo aveva avuto in dono dalla donna che aveva sposato. Per loro l'avvocato Lucia Catalano.

Come anticipato da Ottopagine, Antonino, che lavorava per una ditta di rifiuti di Montesarchio - è assistita dall'avvocato Antonio Leone-, sarebbe sceso per verificare le condizioni delle gomme del mezzo che guidava, fermo nella corsia di emergenza. All'improvviso, sarebbe stato travolto da un altro camion con al volante un 53enne di Poggiomarino, difeso dall'avvocato Michela Maria Gallo. Per lui l'ipotesi di reato di omicidio stradale.

L'impatto era stato fatale al 39enne, enorme la commozione che la terribile notizia aveva suscitato, e non solo a Ceppaloni.