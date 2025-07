Incendio danneggia materiale dinanzi l'abitazione del deputato Rubano Le indagini dei carabinieri sull'episodio registrato a Puglianello. In fiamme dei tubi corrugati

Saranno le indagini dei carabinieri a dover fare luce sul danneggiamento registrato ieri pomeriggio a Puglianello dinanzi ad un'abitazione in ristrutturazione di proprietà del sindaco e deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.

Secondo una prima ricostruzione, ad essere avvolti dal fuoco sono stati alcuni corrugati per l'impianto elettrico che erano in attesa di essere installati nell'edificio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri della Stazione di Amorosi e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita. Sull'accaduto sono in corso le indagini e come sempre in questi casi non si esclude il dolo.

I danni sono stati per fortuna lievi e le fiamme non hanno interessato altri materiali o strutture.