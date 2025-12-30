A Natale i Carabinieri hanno aiutato in maniera concreta famiglie in difficoltà Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione grazie ai militari e alle loro famiglie

Anche quest’anno, in occasione delle Festività Natalizie, i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, guidati dal Colonnello Marco Keten hanno voluto dare un segno concreto di vicinanza alla popolazione del Sannio, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti.

Nelle settimane precedenti il Natale è stata promossa e organizzata una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, che ha visto coinvolti i carabinieri e le loro famiglie in una sentita gara di solidarietà. L’iniziativa ha permesso di raccogliere numerose derrate alimentari, successivamente destinate a sostenere le attività di assistenza delle Caritas della Parrocchia di San Nicola in Bagnara guidata da don Antonio Bonavita e della Parrocchia di San Nicola Manfredi guida da don Pietro D’Angelo.

In un clima di gioia e condivisione, il capitano Giuseppe Friscuolo, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento accompagnato dal Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, insieme a una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale, ha fatto visita alle Parrocchie coinvolte, provvedendo personalmente alla consegna dei beni raccolti.

Un’iniziativa che rafforza ulteriormente il legame dell’Arma dei Carabinieri con il territorio sannita, in particolare con le piccole comunità delle cosiddette aree interne, che spesso risentono di condizioni di isolamento tali da accentuare situazioni di disagio sociale