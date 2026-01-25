Calci e pugni al volto di un 68enne anche mentre è a terra, arrestato un 38enne Benevento. E' accaduto in via Pellico, intervento dei carabinieri

Lo ha colpito con calci e pugni, anche mentre era a terra, riducendolo in gravi condizioni. E' per questo che è stato arrestato, per una ipotesi di lesioni gravissime, Armando M-, 38 anni, di Benevento, ritenuto il responsabile dell'episodio di cui ha fatto le spese un 68enne.

E' accaduto al rione Libertà, in via Pellico: secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero discusso, a quanto pare per questioni familiari e relazionali, poi il 38enne si sarebbe scagliato contro il 68enne, assestandogli pugni e calci al volto, e non solo, anche mentre, dopo essere caduto, era sull'asfalto.

Soccorso, il malcapitato è stato trasportato al San Pio e giudicato in prognosi riservata, con pericolo di vita. Una condizone che ha richiesto l'esecuzione di un intervento chirurgico.

Immediate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Benevento, guidati dal capitano Friscuolo, che hanno individuato il 38enne, comdotto in caserma e poi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del pm Giulio Barbato. È difeso dall'avvocato Vincenzo Sguera.