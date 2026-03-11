Benevento, il rush finale: da oggi tutti a lavorare Ci sono ben 12 punti di vantaggio da gestire. Lamesta in ripresa, Mehic consulto

Sette partite ancora da giocare e 12 punti di vantaggio da gestire. Che diventano addirittura 13 nella eventualità di un arrivo spalla a spalla con la squadra etnea, perchè con il bilancio pari negli scontri diretti (0-1, 2-1) a pesare sarà la differenza reti (+46 quella della strega, +30 per gli etnei).

Verrebbe di dire che sulla vittoria di questo campionato la strega ha messo più di un'ipoteca.

Stamattina la squadra si è ritrovata all'Antistadio Imbriani per la ripresa degli allenamenti. C'erano da valutare le condizioni di Davide Lamesta fermato la settimana scorsa per una lieve infiammazione all'appendice. L'esterno di Venaria Reale non dovrebbe avere problemi a riprendere regolarmente. Rimane invece fuori gioco Mehic che farà un altro consulto a Bologna per la sua pubalgia.

La squadra vola sulle ali dell'entusiasmo, una forza in più in un momento in cui la stanchezza (sia fisica che mentale) comincia a fare capolino in tutte le formazioni. Il vantaggio abissale accumulato dalla strega dovrebbe portare a chiudere i conti ancor prima del 26 aprile, giorno dell'ultima partita di campionato. Non c'è tifoso che non si sia abbandonato a fare una previsione: per la certezza matematica al Benevento servono appena 9 punti da qui alla fine con i quali raggiungerebbe quota 82 in classifica, una quota che il Catania agguanterebbe solo vincendo tutte le partite rimanenti e totalizzando 21 punti che lo porterebbero proprio a quota 82. Come abbiamo detto, a parità di punti il Benevento sarebbe ugualmente promosso grazie alla sua differenza reti. Si capisce come i giochi possono essere chiusi prima del 26 aprile.

Floro Flores non vuole sentir parlare di qualcosa che vada oltre la partita contro il Foggia di domenica pomeriggio. Un'altra partita da vincere in concomitanza con la trasferta tutt'altro che facile da parte del Catania ad Altamura. Non resta che attendere la conclusione della stagione.

Il cammino di Benevento e Catania

BENE VENTO 73 CAT ANIA 61

15 marzo Benevento-Foggia Altamura-Catania

23 marzo Monopoli-Benevento Catania-Casarano

29 marzo Benevento-Cosenza Latina-Catania

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprile Benevento-Cerignola Atalanta-Catania