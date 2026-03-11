La comunità di Vitulano ospite al 'Vigorito' per la partita Benevento - Foggia Il sindaco Scarinzi ringrazia il presidente Vigorito: una giornata di sport e condivisione

La gara casalinga del Benevento con il Foggia di domenica prossima 15 marzo avrà ospite al Vigorito la comunità di Vitulano.

“Calcio e territori” è la formula pensata per avvicinare la squadra ai singoli comuni della provincia ampliando la platea dei tifosi in un momento magico per i colori giallorossi.

Per questo la comunità di Vitulano è grata alla società Benevento Calcio "per la generosa messa a disposizione di 100 biglietti per assistere alla partita. Un gesto che rafforza il rapporto solido e sincero che lega da tempo il Benevento Calcio alla comunità vitulanese.

Era il 2017 - ricorda il sindaco Raffaele Scarinzi - quando il Presidente Vigorito ricevette durante l’annuale simposio di scultura il premio “Policromie” per la straordinaria impresa calcistica di aver portato la Strega in Serie A. Venne appositamente realizzato - spiega ancora il sindaco Raffaele Scarinzi -, uno splendido pallone da calcio in marmo policromo a simboleggiare la solidità della storia e dell’impresa calcistica del Benevento. Oggi si sta in qualche modo ripetendo quel momento magico con la ormai quasi certa promozione in B. In occasione della partita con il Foggia, i cittadini di Vitulano saranno dunque ospiti dello stadio Vigorito e del presidente Oreste Vigorito, vivendo una giornata di sport e condivisione all’insegna dei colori giallorossi. È ancora disponibile qualche biglietto gratuito che i cittadini interessati possono prenotare presso il comune o contattando il consigliere Luigi Bucciano, conclude il Sindaco Scarinzi.



