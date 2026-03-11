Università del Sannio e Istituto del Risorgimento per gli studi storici L'intesa tra i due istituti di formazione

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Istituto Storico del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannita, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione scientifica e culturale tra le due istituzioni e promuovere iniziative dedicate allo studio e alla divulgazione della storia del Risorgimento e del cosiddetto “lungo Ottocento”.

L’accordo è stato firmato dalla Rettrice dell’Ateneo sannita, Maria Moreno, e dal Direttore della Delegazione sannita dell’Istituto, Luigi Razzano.

Il protocollo mira a sviluppare attività congiunte come convegni, seminari di studio, manifestazioni culturali e iniziative di divulgazione storica rivolte alla comunità universitaria, al personale docente delle scuole e a un pubblico più ampio. L’intesa intende inoltre favorire la partecipazione di studenti e studentesse alle attività promosse, valorizzando il rapporto tra ricerca accademica, formazione e diffusione della cultura storica.

In base all’accordo, l’Istituto Storico del Risorgimento – Delegazione Sannita si impegna a promuovere incontri di studio e iniziative scientifiche dedicate alla storia del Risorgimento e dell’Ottocento, nonché a curare eventuali pubblicazioni legate alle attività realizzate nell’ambito della collaborazione.

L’Università del Sannio, dal canto suo, metterà a disposizione spazi per lo svolgimento degli eventi, promuoverà le iniziative presso la comunità accademica e favorirà il coinvolgimento di docenti, studenti e studentesse. L’Ateneo potrà inoltre valutare, nei casi previsti dai regolamenti didattici, il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a corsi e progetti culturali collegati alle attività dell’Istituto.

Il protocollo ha una durata triennale e rappresenta un passo importante per consolidare la collaborazione tra il mondo della ricerca storica e l’università, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di studi sul Risorgimento e promuovere occasioni di approfondimento e confronto culturale sul territorio.