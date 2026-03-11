Referendum sulla Giustizia: il Sì "ragionato" di Bobo Craxi - VIDEO Doppia tappa nel Sannio per l'esponente del Partito socialista italiano: contrari al No tattico

“Inizialmente il tentativo era parificare il nostro sistema giudiziario a quello Europeo. Poi invece è diventata una campagna referendaria contraddistinta da risse verbali con eccessi sia da parte di coloro che spingono il sì che quelli per il no alla riforma. Noi, come partito socialista siamo per il Sì alla riforma che gli italiani voteranno con il referendum del 22 e 23 marzo prossimi”.

Non usa mezzi termini il leader del Psi e presidente del comitato per il Sì in seno al Psi Bobo Craxi oggi nel Sannio con un doppio appuntamento: in mattinata presso la sede del Comune di Benevento, nel pomeriggio a Castelvenere.

Craxi è intervenuto alla conferenza stampa con Luigi Diego Perifano, consigliere comunale e responsabile nazionale Giustizia del Psi e il consigliere comunale Angelo Miceli.

Un ‘Si’ ragionato, dunque, quello di Bobo Craxi: “Le risse verbali tra chi propone il sì e chi rimarca il no alla riforma si sono trasformate anche in una sorta di referendum politico. Noi siamo però laici e siamo politicamente orientati per il Sì. Siamo all'opposizione di questo governo ma sono contrario al no tattico. Meloni sarà mandata all'opposizione quando gli italiani saranno chiamati a votare per un nuovo Governo.

Magistrati che giudicano e magistrati che inquisiscono devono avere carriere diverse” ha rimarcato Craxi.