Medicina di Genere: Asl e Cgil al fianco delle donne – VIDEO Evento Spi Cgil Medicina di genere e prevenzione. Ecco le novità per i malati cronici nel Sannio

A Benevento il convegno “La medicina di genere nel Sannio tra salute prevenzione e cura: differenze che contano” organizzato dal Sindacato Pensionati Italiani della Cgil di Benevento con l'Asl di Benevento che ha messo in campo una serie di iniziative proprio per la prevenzione per le donne “prima lavoratrici, poi una volta in pensione – ha rimarcato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Tiziana Spinosa – si trovano a continuare a badare alla casa e magari anche ad accudire i nipoti, quindi con sempre meno tempo a loro disposizione da dedicare alla propria cura, alla prevenzione”.

Ed è in questa ottica che l'Asl di Benevento “sta mettendo una serie di iniziative in campo proprio a sostegno delle donne con una medicina di iniziative per coinvolgere, anche nelle case di comunità, le donne che saranno prese in carico anche dal punto di vista sociale”.

Altra novità annunciata dalla dottoressa Spinosa, che ha ringraziato sindaci e medici di base per la loro disponibilità per gli screening oncologici ovunque, sarà sulla cronicità. Nelle Case di comunità apriremo ambulatori per le maggiori malattie croniche: diabete, scompenso cardiaco, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva ci sarà una presa in carico automatica. Il cittadino non dovrà prenotare o pensare a tutti gli adempimenti ma ci saranno dei percorsi di presa in carico. Sarà lo stesso infermiere caregiver della struttura a chiamare il paziente ad ogni visita o esame”.

Soddisfatta la Spi Cgil con la Segretaria Mirella Bocchicchi: “bisogna avere una visione culturale rivolta alle differenze di genere per le cure. Le donne sono quelle più fragili e vanno tutelate dal punto di vista medico e per la prevenzione, fondamentale per le donne”.