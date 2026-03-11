Violenza di genere: domani il focus a Benevento A Palazzo Paolo V l'incontro di approfondimento

E' in programma per domani, 12 marzo, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso Palazzo Paolo V a Benevento, l’incontro dal titolo “Violenza di genere: emersione, tutela e percorsi di responsabilizzazione per autori di violenza”, un momento di confronto istituzionale e multidisciplinare dedicato al contrasto della violenza di genere e alla costruzione di percorsi di prevenzione e responsabilizzazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul fenomeno della violenza di genere, affrontando il tema non solo dal punto di vista della tutela delle vittime, ma anche attraverso l’analisi di strumenti giuridici, psicologici e sociali utili a favorire percorsi di responsabilizzazione per gli autori di violenza.

Attraverso il contributo di magistrati, professionisti del diritto e della psicologia, l’incontro offrirà un approfondimento sui diversi strumenti di intervento previsti dall’ordinamento e sui percorsi di supporto e responsabilizzazione che possono contribuire alla prevenzione della recidiva e alla costruzione di una cultura del rispetto anche e soprattutto nell'ottica della tutela dei minori.

L’evento è organizzato con la collaborazione di diverse realtà istituzionali e associative del territorio, tra cui il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento, Presidente Avv. Ilaria Iammarino, la Consulta delle Donne, Presidente dott.ssa Angela De Nisco, la FIDAPA sezione di Benevento e BPW Italy, Presidente Prof.ssa Carmen Coppola e si inserisce nel più ampio impegno volto alla promozione della parità di genere e alla prevenzione della violenza.