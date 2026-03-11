Didacta Italia 2026: il Liceo Musicale di Airola protagonista all'inaugurazione Fera dedicata all’innovazione scolastica con il Ministro Valditara

L’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola si conferma ancora una volta un’eccellenza nel panorama formativo italiano. In queste ore, i riflettori di Didacta Italia 2026, la più prestigiosa fiera dedicata all’innovazione scolastica, sono puntati anche sul talento sannita.

Presso la Fortezza da Basso di Firenze, durante la cerimonia d’inaugurazione alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali si è esibita nel Padiglione della Ronda per dare il via ufficiale ai lavori alla fiera più importante del settore della formazione.

Tra i 91 componenti di questa élite musicale nazionale, selezionati lo scorso ottobre dopo una severa valutazione curata dalla Fondazione Uto Ughi, spiccano ben tre studenti del Liceo Musicale di Airola: Salvatore Ruggiero (Oboe e Corno Inglese), Davide Tarquinio Gallo (Violino) e Angelo Mormile (Corno Francese).

Un traguardo eccezionale che vede l'istituto caudino tra i pochissimi in Italia a vantare una rappresentanza così nutrita in una formazione di tale rilievo istituzionale.

L'evento è stato vissuto con orgoglio dall'intera comunità scolastica: per celebrare l'evento e sostenere i propri compagni, tutte le classi del Liceo Musicale di Airola erano collegate in diretta streaming dalle proprie aule per seguire il concerto della Sala Ronda, trasformando la mattinata in un momento di partecipazione collettiva e orgoglio d'istituto.

Presente a Firenze, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Pirozzi ha dichiarato: “Vedere i nostri ragazzi esibirsi su palchi così prestigiosi, sotto lo sguardo delle massime autorità dello Stato come il Ministro Valditara, non è solo un momento di profonda commozione, ma la testimonianza concreta di una sinergia di squadra che lavora instancabilmente ogni giorno.

Questo traguardo dimostra che, attraverso l'impegno e una guida didattica d’eccellenza, è possibile valorizzare il merito e trasformare il talento individuale in un volano di reali prospettive future per i giovani del nostro territorio. Essere tra i pochissimi istituti in Italia a vantare ben tre studenti in una formazione d'élite come l'Orchestra Nazionale dei Licei musicali è il segno che la strada dell'innovazione e della qualità musicale intrapresa dal 'Lombardi' è quella giusta. Oggi, mentre l’intera scuola è collegata in streaming per sostenere Salvatore, Davide e Angelo, celebriamo non solo la musica, ma l'identità di una comunità scolastica che sa farsi protagonista nel panorama formativo nazionale".