Bucciano, Santuario del Monte Taburno: lavori di riqualificazione sismica Partiti i lavori finanziati dal Pnrr

Nel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico. Il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ad annunciare l’inizio degli importanti interventi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione presso il Santuario di Maria Santissima del Monte Taburno.

L’opera, finanziata attraverso i fondi del PNRR (NextGenerationEU), rappresenta un traguardo fondamentale per la tutela di uno dei simboli più preziosi della fede, della storia e dell'identità del nostro territorio. L’obiettivo centrale del progetto è quello di elevare gli standard di sicurezza strutturale dell’intero complesso, garantendo una risposta ottimale in caso di eventi sismici. La sfida principale, vinta in fase di progettazione, è stata quella di coniugare le più moderne tecnologie ingegneristiche con il rigoroso rispetto del valore estetico e storico del sito.

"Restituire piena sicurezza a un luogo che da secoli accoglie devoti e visitatori è un dovere verso la nostra storia e verso le generazioni future - dichiara il Sindaco Pasquale Matera -. Non stiamo solo consolidando delle mura, ma stiamo proteggendo quello che è uno degli elementi identitari della nostra comunità." Il fulcro del cantiere riguarda la torre campanaria, segnata nel tempo da dissesti e fessurazioni, aggravate paradossalmente proprio dal rintocco delle sue stesse campane.

Per risolvere queste criticità senza alterare il fascino della struttura, è stata scelta la tecnologia d'avanguardia Reticola Plus. I dettagli tecnici dell'intervento prevedono un cosiddetto rinforzo "invisibile" con l'inserimento di trefoli e connettori in acciaio inox direttamente nei giunti della muratura. Una soluzione che consentirà di preservare pienamente l'estetica: questa tecnica permetterà, infatti, di consolidare le pareti mantenendo la caratteristica "pietra a vista", evitando l'aggiunta di masse strutturali pesanti o impattanti. All'interno si avrà poi il rifacimento completo delle scale metalliche e dei solai per garantire la massima stabilità statica della torre. Questi lavori rappresentano uno step fondamentale per riaprire in totale sicurezza un luogo che offre una vista mozzafiato sulla Valle, garantendo che il Santuario continui a essere meta di pellegrinaggio e turismo culturale per i secoli a venire.

