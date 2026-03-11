Ecco le uova Pasquali giallorosse: la sorpresa è un biglietto per la partita Si possono acquistare alla Conad Buonvento, alla Deco di via dei Mulini e alla Dodeca di via Nenni

Il Benevento Calcio presenta le Uova di Pasqua giallorosse, un’iniziativa che unisce tradizione, passione sportiva e legame con il territorio. Il progetto nasce in collaborazione con Conad Forì e rientra nel percorso che il Benevento Calcio porta avanti da sempre con grande attenzione verso la propria comunità. In tutte le sue iniziative il club punta, infatti, a valorizzare il territorio sannita, promuovendone l’identità e rafforzando il rapporto con i tifosi e con la città.

Le uova, caratterizzate da un packaging elegante e originale interamente dedicato ai colori giallorossi, rappresentano un regalo pensato per grandi e piccoli sostenitori della Strega. Un packaging curato nei dettagli che trasforma l’esperienza in una sorpresa tutta da scoprire.

Ma la vera sorpresa si trova all’interno dell’uovo. Oltre al gusto del cioccolato e all’emozione del packaging, i tifosi troveranno infatti uno speciale voucher valido come biglietto per assistere alle prossime gare casalinghe del Benevento. In particolare, i voucher potranno essere utilizzati per le partite contro la Cavese del 13 aprile e contro l’Audace Cerignola del 26 aprile.

Il possessore del voucher avrà inoltre la possibilità di acquistare un ulteriore biglietto nel settore Curva Nord per un accompagnatore, così da condividere l’esperienza allo stadio e vivere insieme l’emozione delle ultime e decisive sfide della stagione giallorossa.

Un modo originale per vivere la Pasqua giallorossa e, allo stesso tempo, per sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. Le ultime gare di campionato rappresentano infatti passaggi fondamentali e il supporto del pubblico del Ciro Vigoritopuò fare la differenza.

L’obiettivo è quello di vedere lo stadio sempre più pieno, con il calore dei tifosi che da sempre accompagna la squadra nelle sfide più importanti. Le Uova di Pasqua Benevento Calcio diventano così non solo un regalo speciale, ma anche un invito a vivere insieme le emozioni delle battute finali del campionato, riempiendo gli spalti e spingendo la squadra verso il traguardo.

Un’iniziativa che unisce gusto, passione e appartenenza, nel segno dei colori giallorossi e del forte legame tra il Benevento Calcio, la città e tutto il territorio sannita.

Le uova potranno essere acquistate presso i seguenti punti vendita:

- Spazio Conad, presso Centro Commerciale Buonvento, S.S. 7 Appia snc, 82100 Benevento.

- Decò Superstore, via dei Mulini 131, 82100 Benevento.

- Dodecà Benevento, via Pietro Nenni 38, 82100 Benevento.