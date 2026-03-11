Benevento-Foggia, al Vigorito ci sarà anche Apollosa per Territorio giallorosso Il sindaco Parente: "Iniziativa lodevole promossa dal presidente Vigorito"

Prosegue con grande successo l'iniziativa "Territorio giallorosso", promossa dal Benevento Calcio per favorire un coinvolgimento totale della provincia sannita. Nel match in programma domenica contro il Foggia, sugli spalti del Vigorito ci sarà il comune di Apollosa, come sottolineato dal sindaco Danilo Parente: "Si tratta di una iniziativa lodevole, ma che non ci sorprende. Conosciamo bene il grande interesse per la provincia da parte del presidente Vigorito. Ricordo con affetto la presenza del Benevento Calcio, in occasione dell'inaugurazione dle nostro campo sportivo, avvenuta lo scorso anno. Ci fa molto piacere questa sinergia, così come non vediamo l'ora di essere presenti domenica allo stadio. Il Benevento è molto seguito nella nostra realtà, ci sono anche diversi abbonati nei vari settori. Domenica sosterremo con forza i giallorossi che stanno disputando un campionato straordinario. Ovviamente, l'augurio è che possa tagliare presto il tanto atteso traguardo della Serie B".