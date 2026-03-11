Si fingono postini, sono gli agenti della Mobile: cocaina in casa di un 37enne Benevento. Perquisito, il giovane è stato denunciato

Si sono finti postini. Hanno bussato a quelle due abitazioni sostenendo di dover consegnare degli atti. Non era però così, perchè si trattava degli agenti della Squadra mobile, a caccia di stupefacenti. Hanno fatto visita agli appartamenti di un 37enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, e di una familiare che vive sullo stesso piano di un palazzo.

Secondo una prima ricostruzione, una volta all'interno, i poliziotti hanno procceduto ad una perquisizione che si è conclusa con il rinvenimento ed il sequestro di 2 grammi di cocaina: uno era nascosto in casa del 37enne, l'altro in uno spazio adibito a cantina. L'ipotesi più accreditata dagli investigatori è che il giovane potrebbe aver avuto il tempo, una volta capito il rischio concreto di finire in trappola, di liberarsi di altra 'roba'. Per lui è scattata la denuncia, è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.