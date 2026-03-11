Parisi nominato all'Anci nazionale, gli auguri di Zinzi Prestigioso incarico per il sindaco di Limatola e commissario della Lega nel Sannio

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Domenico Parisi, sindaco di Limatola e commissario della Lega nel Sannio, per la prestigiosa nomina a presidente della Commissione Trasporto pubblico locale e Mobilità dell’ANCI nazionale. Si tratta di una commissione strategica, soprattutto per il Mezzogiorno e per la Campania, in cui i servizi legati al trasporto pubblico e alla mobilità rappresentano un nodo fondamentale per lo sviluppo, ma che troppo spesso hanno dovuto fare i conti con cattiva amministrazione e difficoltà strutturali. Per questo motivo la guida di questa commissione assume un valore ancora più rilevante. Il risultato ottenuto è ancora più significativo se si considera che Domenico Parisi è l’unico amministratore campano a presiedere una commissione nazionale dell’ANCI. Un riconoscimento importante che dimostra l’attenzione e l’investimento della Lega sui territori e sulla qualità della propria classe amministrativa. Per questo desidero ringraziare il segretario federale Matteo Salvini, il vicesegretario Claudio Durigon e il vicepresidente dell’ANCI Stefano Locatelli per il lavoro svolto e per la fiducia accordata. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con il presidente Parisi e con i nostri amministratori locali per approfondire le principali criticità e le opportunità legate ai servizi di trasporto e mobilità che interessano gli enti locali, con l’obiettivo di portare proposte concrete a tutela dei territori e dei cittadini”. Lo dichiara Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore regionale Lega Campania.