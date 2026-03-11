Settore giovanile, le gare del weekend: la Primavera sfida il Perugia Scenderà in campo solo la formazione di De Angelis tra le compagini del Benevento Calcio

Scenderà in campo solo la Primavera nel prossimo weekend del settore giovanile del Benevento Calcio. Riposeranno le tre under, che avranno modo di caricare le batterie verso il rush finale della stagione che metterà in palio l'accesso alle fasi finali nazionali. La Primavera giallorossa è reduce dal pareggio rimediato a Venticano contro l'Avellino, col punteggio di 2-2. La squadra di De Angelis è a caccia di un successo che le permetterebbe di interrompere il digiuno, considerato che l'ultimo acuto risale al 24 gennaio scorso, quando si impose in casa del Crotone. Il 20 dicembre, invece, è datata l'ultima vittoria tra le mura amiche, proprio nel derby contro l'Avellino che fu deciso da una marcatura di Soprano. Sabato è in programma un altro match molto importante, con il Benevento che affronterà il Perugia: il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30. Si tratta di un confronto che mette in palio punti pesanti per il discorso relativo alla zona play off.

